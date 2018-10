Política Nas considerações finais em debate da Globo, candidatos apelam para que eleitores evitem radicalismo Melhores colocados nas últimas pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL) não compareceu e afirmou recomendações médicas, enquanto Fernando Haddad (PT) evocou Lula

Na última parte do debate entre os presidenciáveis, realizado na noite dessa quinta-feira (4) pela TV Globo, os candidatos tiveram um espaço reservado para as considerações finais. Quase todos partiram para uma estratégia de apelação para que os eleitores evitem a polarização e o radicalismo e, claro, pediram votos. Veja o que cada um comentou: Ao final do #DebateNaGlobo eu ...