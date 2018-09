Política 'Não vamos recriar a CPMF e vamos isentar de IR quem ganha até 5 salários mínimos', diz Haddad O candidato do PT ao Planalto classificou como um "pequeno desastre" a proposta do assessor econômico de Jair Bolsonaro (PSL), de unificar a alíquota do Imposto de Renda

Candidato do PT ao Planalto nas eleições 2018, Fernando Haddad classificou como um "pequeno desastre" a proposta do assessor econômico do presidenciável Jair Bolsonaro(PSL), Paulo Guedes, de unificar a alíquota do Imposto de Renda. "É um pequeno desastre porque vai fazer o pobre, que já paga mais imposto que o rico, p...