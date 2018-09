Política “Não vai ser com factoides que vamos arriar”, diz Marconi

Ainda medindo o impacto da Operação Cash Delivery, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) subiu ao palanque ontem para tentar conter danos e demonstrar força eleitoral, apesar das denúncias. O tucano saiu sem falar com a imprensa, mas o discurso com comitê cheio foi parte da estratégia que ele vem adotando desde sexta-feira (28), quando foi deflagrada a operação: seguir c...