Política "Não sou político": agência de checagem desmente fala de Meirelles em debate Goiano negou ser político e afirmou que "sempre trabalhou em empresas"

No início do debate com os presidenciáveis apresentado pela RedeTV, juntamente com a revista IstoÉ, na noite desta sexta-feira (18), o candidato Henrique Meirelles (MDB) afirmou, ao justificar a razão pela qual quer almejar o Palácio do Planalto, que não é político e que sempre trabalhou em empresas. A agência Lupa, especialista em checagem de fatos, corrigiu a informação passada pelo emedebista. ...