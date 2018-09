Política "Não eram 6 segundos? Agora é 24 horas. Vocês estão fazendo a campanha", diz Malta sobre Bolsonaro Questionado se o ataque a Jair Bolsonaro teve efeito político e eleitoral positivo para a campanha, ele respondeu que "esse limão acabou virando uma limonada"

O senador Magno Malta (PR-ES), homem forte da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência, disse hoje que o atentado a faca contra o presidenciável transformou "um limão em uma limonada". Segundo Malta, a grande exposição que Bolsonaro passou a ter na imprensa depois do atentado serve para compensar o pouco tempo do candidato no horário eleitoral da TV, apenas seis...