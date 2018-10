Política Mulheres são 6% dos eleitos em Goiás Com nenhum nome nas chapas majoritárias vencedoras, a representatividade feminina sofre redução no Estado, com perda no Senado e queda pela metade na Assembleia

A eleição de 2018 diminuiu a representatividade das mulheres na política em Goiás. Entre os candidatos registrados para concorrer à eleição elas somaram 32,4% do total, mas entre os 64 políticos eleitos para representar os goianos no governo do Estado, na Assembleia Legislativa de Goiás, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, as mulheres são apenas 6%. Nenhum...