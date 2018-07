Política Mulher de Alexandre Baldy é cotada para vice de Geraldo Alckmin, diz jornal Luana Baldy é empresária e teria recursos para se autofinanciar

Mulher do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, a empresária goiana Luana Baldy (PP) foi citada por reportagem do jornal O Estado de S.Paulo desta quinta-feira (26) como um dos nomes cotados para vice do pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB). Segundo a matéria, após a negativa do empresário e filho do ex-vice-presidente José Alencar, Josué ...