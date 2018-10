Política MP investiga vídeo de padre pedindo voto para deputado durante missa em Goiás O deputado Francisco Jr. pode ter o diploma cassado

Um padre foi gravado em maio deste ano pedindo voto para o deputado estadual Francisco Jr. (PSD), que foi eleito deputado federal com 111 mil votos, durante uma missa na igreja de Posse, a 514 km de Goiânia. "Eu só posso voltar se ele for deputado. Vocês entenderam? Entenderam mais ou menos o recado do padre? (...) Eu só posso vir se ele for deputado, porque...