Política Mourão afirma que famílias pobres "sem pai e avô" são "fábricas de desajustados" Fala de vice na chapa do PSL causou revolta; Marina Silva considerou a declaração um "afronte"

A candidata da Rede à Presidência da República nas eleições 2018, Marina Silva, rebateu nesta segunda-feira, 17, as declarações do vice de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton Mourão, de que famílias sem pais e avôs são "fábricas de desajustados". Nesta segunda (17), o candidato a vice na chapa do PSL relacionou, em um eve...