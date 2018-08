Política Ministras do STF conclamam mulheres a buscar igualdade pelo voto Cármen Lúcia e Rosa Weber também apelam para que a participação feminina na política aumente

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e a ministra Rosa Weber, também do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fizeram apelo nesta segunda-feira (20) para que as mulheres exerçam seu direito a voto com consciência, de modo a aumentar a participação feminina na política. Ambas pariciparam do seminário Elas por Elas, ...