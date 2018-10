Política Minas Gerais: Zema tem 68% dos votos válidos e Anastasia, 32% Romeu Zema registrou uma queda de 6 pontos porcentuais, mas, mesmo assim, permanece com larga vantagem sobre o opositor

O candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, registrou uma queda de 6 pontos porcentuais e foi a 68% dos votos válidos na pesquisa para o segundo turno no Estado, informou o Datafolha nesta quinta-feira, 25. Apesar da queda, Zema continua 36 pontos à frente do senador Antonio Anastasia (PSDB), que subiu de 29% para 32%. Considerando-se os votos totais, Zema...