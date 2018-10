Política 'Militares terão espaço, mas não ocuparão um terço dos ministérios', diz Bolsonaro Candidato à Presidência da República pelo PSL também falou sobre permissão de posse de armas

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, em entrevista ao programa Conexão Repórter, do SBT, que os militares não ocuparão um terço do seu ministério, caso eleito. "No governo anterior, tinha terroristas e ninguém falava nada. (Tinha) gente do PCdoB à frente do Ministério da Defesa", disse o presidenciável. A entrevista foi exibida na madrugada desta terça-feira, 2...