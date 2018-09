Política “Meu pai estava sem colete. A pessoa foi para matar, mas Deus agiu”, diz filho de Bolsonaro Candidato do PSL sofreu um ataque a facadas no final da tarde desta quinta-feira (6)

“É algo inacreditável. A pessoa foi para matar o meu pai. Ele estava sem colete, mas Deus agiu naquele momento. Foi um susto que a gente tomou”. A fala é do deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do candidato ao Palácio do Planalto Jair Bolsonaro (PSL), que foi entrevistado pela Globo News. Jair Bolsonaro sofreu um ataque na tarde desta quinta-feira (6) em...