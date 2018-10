Um mesário que trabalha neste domingo (28) de eleição no colégio Seg, no setor Bueno, em Goiânia, foi vestido com uma camiseta da seleção brasileira e levantou questionamentos. Conforme informações do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), um fiscal de um partido questionou um servidor do TRE que está no prédio se o mesário poderia utilizar a camiseta.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

A informação repassada pelo chefe do cartório da zona 133, Antônio Márcio Gonçalves, é de que não há proibição. "Camiseta da seleção brasileira qualquer pessoa pode usar. Então, não posso proibir uma pessoa de usar o que é liberado por lei. Não podemos interferir nessa vontade dele. Agora, a fiscalização é feita tanto pelos demais mesários quanto pelos fiscais de partido, em relação aos atos por ele praticados dentro da seção eleitoral", disse.

Questionado se havia alguma avaliação do TRE de que a camiseta faz alusão a um dos candidatos, Márcio disse que não. "Não tem nenhuma determinação aqui de que não poderia utilizar camiseta da seleção brasileira nos dias das eleições". De acordo com ele, a orientação é que os mesários, presidentes e secretários não vão com nada que seja identificação de partido ou de candidato