Uma mulher foi presa enquanto exercia a função de mesária neste domingo (28) durante as eleições para o segundo turno. O caso foi registrado no Colégio Agripina, no setor Urias Magalhães, em Goiânia.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Militar (PM), a mulher apresentou conduta indevida e estava divulgando notícias falsas, as fake news, e mostrando vídeos aos eleitores que seguiam para votar na seção eleitoral. O juiz eleitoral local chamou a polícia para efetuar a prisão em flagrante.

"Deve ser agora lavrada a medida judicial adequada, conforme o flagrante delito de acordo com o entendimento do juiz eleitoral", relatou o coronel da PM, Anésio Barbosa, responsável pela segurança das eleições em Goiás.

Mais casos

Ao todo, até às 15h de hoje, a PM registrou 23 ocorrências em todo o Estado. A maioria por violação de sigilo de votação - quando o voto é filmado ou fotografado, desobediência e boca de urna.