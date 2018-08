Política MDB oficializa candidatura de Meirelles à Presidência da República Em Brasília, convenção nacional da sigla apresenta ex-ministro da Economia como gestor capaz de solucionar crises

Dos 419 delegados do MDB que compareceram à convenção nacional do partido, 85% votaram pela oficialização da candidatura do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como o nome do partido para disputar a Presidência da República. A convenção nacional da sigla é realizada em Brasília nesta quinta-feira, 2, com uma plateia majoritariamente formada por integrantes do par...