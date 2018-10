No estado do Mato Grosso do Sul haverá segundo turno, no próximo dia 28. Os candidatos Reinaldo Azambuja (PSDB) e Juiz Odilon (PDT) disputarão o pleito. Com 99% das urnas apuradas, o candidato do PSDB obteve 44,61% e o candidato pedetista obteve 31,67% dos votos. Na sequência, Júnior Mochi (MDB) teve 11,65% dos votos válidos e Humberto Amaducci (PT), 10,16%. Os votos brancos somam 4,66% e os nulos, 7,88%. A abstenção está em 21,22%.

Os dois candidatos eleitos para o mandato de senador são Nelsinho Trad (PTB) e Soraya Thronicke (PSL). Eles obtiveram 18,38% e 16,22%, respectivamente. (Dayrel Godinho é estagiário do convênio GJC e PUC Goiás)