Política Marina Silva se dirige às mulheres ao ser questionada sobre possível apoio a Bolsonaro contra o PT Presidenciável da Rede não declarou o que fará caso não vá ao segundo turno e clamou pelo voto feminino

Ao ser perguntada pelo jornalista Fernando Canzian, da Folha de S. Paulo, sobre um possível apoio aos candidatos que avançarem ao segundo turno, a presidenciável Marina Silva (Rede) decidiu não responder e optou por clamar pelo voto feminino no pleito do dia 7 de outubro. "Temos aqui sete homens e uma mulher. E espero que com seu voto, mulher, eu possa estar no seg...