Marina Silva diz que Bolsonaro tem 'muita proposta sem propósito' 'Temos que defender os mais frágeis', afirma também a candidata

A candidata à Presidência da República Marina Silva (Rede) disse nesta sexta-feira (31), ao comentar o início da propaganda eleitoral na TV das eleições 2018, que "tem muita proposta sem propósito" na campanha, referindo-se ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Marina participou de encontro com empresários na Casa da Federação das Indústrias do Rio (Casa Firjan). ...