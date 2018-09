Política Marina defende reforma política com mandato de 5 anos e limite à reeleição Pela proposta, a reeleição ao Executivo também seria extinta a partir de 2022

A candidata da Rede Sustentabilidade à Presidência da República, Marina Silva, defendeu nesta terça-feira, 4, em sabatina promovida por SBT, Folha de S.Paulo e UOL, uma reforma política que permita uma maior renovação de senadores e deputados no Congresso Nacional. De acordo com a ex-ministra do Meio Ambiente, caso sua proposta de reforma política já tivesse s...