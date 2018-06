Política Marconi assume coordenação da campanha de Alckmin à presidência Convite foi feito nesta tarde, na sede nacional do partido, em Brasília

Atualizada às 16h49 O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) será o coordenador político da campanha presidencial do tucano Geraldo Alckmin. O goiano, que é vice-presidente nacional do partido, recebeu convite do próprio Alckmin nesta tarde, na sede nacional do partido em Brasília. À imprensa, Marconi disse que se dispôs a ajudar na campanha, apesar de "estar c...