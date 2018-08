Política Marcelo Lira dá início às atividades de rua da campanha com panfletagem Candidato ao governo de Goiás pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) conversou com populares e falou sobre propostas, na Praça do Bandeirante, no Centro de Goiânia

Uma panfletagem realizada na Praça do Bandeirante, no Centro da capital, fez parte da agenda do candidato ao governo de Goiás pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), Marcelo Lira, nesta terça-feira (21). Na ocasião, ele e apoiadores distribuíram uma publicação produzida pela legenda e falaram com populares acerca de suas propostas e da “candidatura popular” que representa. A...