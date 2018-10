Política Manifesto publicado no The Guardian diz que Bolsonaro representa "ameaça mortal à liberdade” Documento foi feitos por intelectuais brasileiros e estrangeiros

O jornal britânico "The Guardian" publicou nesta quinta-feira (25) um manifesto contra o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, assinado por intelectuais brasileiros e estrangeiros, o qual afirma que o deputado ameaça o mundo, não apenas a jovem democracia do Brasil. "Mulheres, ativistas LGBT, defensores dos direitos humanos ambientalistas e povo...