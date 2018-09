Política Manifestantes protestam contra Bolsonaro ao redor do mundo Com o slogan #Elenão, pessoas se organizaram e protestaram em cidades ds Alemanha, França, Suíça, Itália e Portugal

Manifestantes contrários ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas de intenção de voto nas eleições 2018, protestaram em diversas cidades ao redor do mundo neste sábado (29). Com o slogan #Elenão - criado em uma campanha dentro de um grupo no Facebook que reúne 3,8 milhões de mulheres -, pessoas se organizaram e protestaram em cidades ds Alemanha, França, S...