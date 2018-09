Política ‘Mamadeiras eróticas’ não foram distribuídas em creches pelo PT Objeto com bico em formato de pênis é vendido em sex shops, sem ligação com instituições de ensino

É falsa a afirmação de que mamadeiras com bico de borracha em formato de pênis foram distribuídas em creches para combater a homofobia. Em um vídeo publicado por um usuário do Facebook, no dia 25 de setembro, o autor da gravação mostra o objeto e diz que a mamadeira é “distribuída em creche, para seu filho, com a desculpa de combater a homofobia”. O vídeo não me...