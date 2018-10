Política Maioria dos deputados que votou pela reforma da Previdência não se reelegeu Dos 23 parlamentares que foram favoráveis à mudança de regras para concessão de aposentadorias, apenas 5 conseguiram a reeleição

Mesmo tendo ficado à margem nas discussões eleitorais do primeiro turno, o fracasso da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados reverberou nas urnas. Dos 23 parlamentares que votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição que modifica as regras para concessão de aposentadoria e pensão na Comissão Especial da reforma, apenas c...