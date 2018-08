Política Maguito Vilela retira seu nome e Pedro Chaves assume suplência de Vanderlan Substituição foi informada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na tarde desta sexta-feira (17)

Atualizada às 19h24 de 17/08/2018 O deputado federal Pedro Chaves (MDB) será o primeiro suplente do candidato ao Senado Vanderlan Cardoso (PP) no lugar do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela (MDB). A informação foi confirmada ao POPULAR pelo emedebista. Segundo ele, recebeu o convite para assumir o posto na tarde desta sexta-feira (17), apó...