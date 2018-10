Política Médicos vetam participação de Bolsonaro em debates e atos públicos até o dia 18 Assim, o candidato está fora dos debates da Band, Estadão/Gazeta; SBT/Folha e RedeTV/IstoÉ.

De acordo com a equipe médica que acompanha o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, ele não participará de nenhum dos debates do 2º turno que estavam programados para a próxima semana, como os do Estadão/Gazeta; SBT/Folha e RedeTV/IstoÉ. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º turno O médico cirurgião Anto...