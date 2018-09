Política Médicos do Sírio Libanês viajam até Juiz de Fora para examinar Bolsonaro O candidato à presidência foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira (6) durante uma carreata no interior de Minas Gerais

Uma equipe de médicos do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, embarcou para Juiz de Fora (MG) para examinar o estado de saúde do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e avaliar se há chances de transferi-lo para São Paulo. Segundo fontes ouvidas pela Coluna, os médicos vão ficar com o capitão reformado durante a noite e a transferência só deve acontecer amanhã pela m...