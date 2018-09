Política Médicos comentam nova cirurgia de Jair Bolsonaro; entenda Aderência em órgão pode ocorrer em alguns casos e rápida intervenção em caso de vazamento de conteúdo intestinal reduz risco de infecção

A nova cirurgia a qual o candidato do PSL à Presidência, deputado Jair Bolsonaro, foi submetido nesta quarta-feira, 12, é um procedimento que pode ocorrer em pacientes que sofrem lesões intestinais e apresentam casos de obstrução no órgão, segundo especialistas ouvidos pelo Estado. O presidenciável está internado no Hospital Israelita Albert Einstein para s...