Política Médico libera Bolsonaro para debates: 'Depende dele' Profissionais avaliaram que o presidenciável "apresenta boa evolução clínica" e que "a avaliação nutricional evidenciou melhora da composição corpórea, mas ainda exigindo suporte nutricional e fisioterapia"

O médico cirurgião Antonio Luiz Macedo disse nesta quinta-feira (18) que a presença de Jair Bolsonaro em debates na televisão depende do próprio candidato. A declaração foi dada ao jornal "Folha de S. Paulo", após o médico ter examinado o deputado federal do PSL no Rio de Janeiro. Macedo acompanha a evolução de Bolsonaro desde que o candidato foi esfaqu...