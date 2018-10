Política Lupi reafirma que PDT prepara Ciro para 2022 O presidente do PDT voltou a dizer que a sigla será oposição ao governo que for eleito em 28 de outubro

Horas depois de o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, cobrar publicamente um maior engajamento do PDT no segundo turno, o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, afirmou que o partido não vai se empenhar na campanha do petista e que já começa a preparar a candidatura de Ciro Gomes para o Planalto em 2022. "Nós já declaramos que estamos contra o fa...