Política Lula lidera intenções de voto com 32,4%; Bolsonaro tem 16,7%, aponta pesquisa O ex-presidente foi preso no dia 7 de abril

Mesmo preso e inelegível, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando as intenções de voto para a disputa presidencial deste ano, mostra pesquisa CNT/MDA divulgada no final da manhã desta segunda-feira, 14. Na pesquisa estimulada, o petista lidera o cenário com 32,4%. Esse foi o primeiro levantamento realizado pela CNT/MDA após a prisão do ex-presidente, n...