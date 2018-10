Em declaração após ter a derrota confirmada, o governador e candidato à reeleição José Eliton (PSDB) disse que ligou para Ronaldo Caiado (DEM) para cumprimentá-lo pelo resultado da eleição. “Liguei para o governador eleito e o cumprimentei pela vitória. Desejei a ele sucesso, na medida que o sucesso der será também de todos os goianos”, disse o governador. “Amanhã é outro dia. Vida que segue.”

Eliton falou com a imprensa no Salão Verde, no Palácio das Esmeraldas. O governador também agradeceu os auxiliares e demais candidatos da chapa. “Meu agradecimento profundo aos candidatos ao Senado, Lúcia Vânia e Marconi Perillo”, afirmou.