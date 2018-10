Política Lembra da policial que matou ladrão em porta de escola na véspera do dia das mães? Ela foi eleita Filiada ao Partido Republicano (PR), Kátia Sastre estava de folga no momento da ação, que foi filmada pela câmera de segurança; relembre

A policial militar Katia Sastre, de 42 anos, foi eleita deputada federal por São Paulo pelo Partido Republicano (PR). Com 264 mil votos, a policial foi a sétima mais votada no Estado, com o equivalente a 1,25% dos válidos. Ao todo, São Paulo elege 70 deputados federais. Katia ficou famosa depois de render e balear um ladrão na porta de uma escola particular da c...