Política Kajuru diz que já tinha feito alteração na campanha eleitoral antes da decisão do TRE-GO No material veiculado em televisão, o candidato ao Senado afirmou que realizou “a primeira obra física de um vereador na história do Brasil” em Goiânia, o que será trocado, segundo ele

O candidato ao Senado Jorge Kajuru (PRP) informou que já tinha feito a alteração em sua campanha eleitoral na televisão sobre a construção do Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead), em Goiânia, antes da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), desta terça-feira (4), que ordenou a retirada do trecho em que ele afirma ter realizado “a primeira o...