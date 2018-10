O recém-eleito senador da República por Goiás, o vereador de Goiânia Jorge Kajuru (PRP) diz que é o “mito desta eleição” e que será independente no Senado a partir de 2019. A afirmação faz referência ao novo governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), que encabeçou a chapa da qual Kajuru fez parte.

Segundo ele, o democrata acompanhou embate interno entre ele e o senador Wilder Morais (DEM) e não interferiu. “Fiquei triste com ele, porque assistiu o que Wilder fez contra mim e não fez nada. Fiz campanha sozinho, enquanto ficaram os dois”, afirma.

Kajuru se refere ao atrito entre ele Wilder na reta final de campanha. Os dois romperam relações e passaram, inclusive, a não estar juntos nos mesmos lugares. Caiadistas já comentavam que os dois sequer se cumprimentam mais e no sábado (6), durante última caminhada de Caiado em Goiânia, o atrito ficou claro com a ausência de Kajuru no evento.

Durante a caminhada, inclusive, tanto Caiado quanto o carro de som só pediram voto para Wilder. Apoiadores do senador democrata chegaram a dizer que anulariam o segundo voto para não votar em Kajuru. Do lado de Wilder, o rompimento foi por vídeos de Kajuru com críticas a ele; do de Kajuru, por vídeo do bispo Oídes do Carmo, que apoiou Wilder dizendo que votar nele “era o fim do mundo.”