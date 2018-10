Política Kajuru critica Wilder na transição de governo: "Não tem competência" O senador eleito disse que Wilder não tem nenhuma competência e que "sua única virtude é ser rico"

O senador eleito Jorge Kajuru (PRP) disse estar "decepcionado e arrasado" com o anúncio da equipe de transição do governo estadual, comandada pelo senador Wilder Morais (DEM). Ambos fizeram parte da chapa majoritária do governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) e tiveram atritos na reta final da campanha porque Kajuru atribui a Wilder estratégia para prejudicá-lo junto a...