Política Kátia Abreu cancela agenda em Goiás para substituir Ciro Gomes no Acre Para o presidente do PDT em Goiás, George Morais, não será possível remarcar uma nova agenda com a candidata

A senadora e candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes, Kátia Abreu, cancelou a sua agenda de sábado (29), em Goiás, em razão do estado de saúde do presidenciável. Ciro Gomes apresentou uma piora em seu quadro após cirurgia na próstata e terá de prolongar o período de repouso por mais 48 horas. Com isso, Kátia deverá substituí-lo em um compromisso no Acr...