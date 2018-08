Política Justiça Eleitoral proíbe festa apoiada por candidato a deputado, em Buriti Alegre Decisão foi tomada após pedido do promotor de Justiça eleitoral Rodrigo César Bolleli

O juiz da 5ª Zona Eleitoral, Pedro Ricardo Brendolan, proibiu a realização do I Passeio Náutico e Som Automotivo, em Buriti Alegre, evento apoiado pela empresa do candidato a deputado estadual Júlio Pina Neto e pelo vereador por Buriti Alegre Félix Aparecido Alves, ambos do PRTB. A festa está marcada para este sábado (11), no Rancho Felicidade, no Lago das Brisas...