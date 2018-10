A junção de seções no Colégio Ateneu Salesiano Dom Bosco, em Goiânia, gerou alguns atrasos na votação. Na seção 74, onde também passou a ser a seção 73, ainda havia 16 pessoas na fila para votar, quando o relógio marcou 17 horas.

Os portões do colégio foram fechados, mas as pessoas que já estavam no interior do local poderiam votar, segundo os fiscais de votação. Eleitores relataram ao POPULAR que tiveram de esperar cerca de 2 horas na fila para votar.

Questionada, uma das mesárias esclareceu que além da junção das seções, a urna eletrônica também teve problemas técnicos, chegando a travar por três vezes e precisou ser trocada. Os ânimos do lado de fora já eram de cansaço e impaciência. Quando a reportagem deixou o local, ainda havja 14 pessoas na fila.