Política Juiz nega que daria decisão para retirar urnas

O juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas, do Juizado Especial Federal Cível de Formosa (GO), nega que iria proferir decisão liminar no dia 5 de outubro para que o Exército recolhesse as urnas eletrônicas antes da eleição. Ele foi afastado de sua função pela Corregedoria Nacional de Justiça depois de uma reclamação disciplinar da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre o comportamento...