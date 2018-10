Política Juiz autoriza exame de sanidade mental em agressor de Bolsonaro Com o reconhecimento da insanidade, a defesa almeja que sejam afastadas as acusações do Ministério Público Federal que enquadram Adélio Bispo na Lei de Segurança Nacional

O juiz Bruno Savino, da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, ordenou a realização de nova avaliação psiquiátrica em Adélio Bispo de Oliveira, denunciado por ter dado uma facada no candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, durante ato de campanha no dia 6 de setembro. De início, o pedido para que fosse aberto o chamado “incidente de insanidade” havia ...