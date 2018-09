Política Jovair diz que Inquérito no STF não atrapalha campanha para reeleição Deputado federal do PTB de Goiás é investigado no âmbito da Operação Registro Espúrio, sobre possível fraude no Ministério do Trabalho

O deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) disse nesta quarta-feira (5) que acredita que o inquérito aberto contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF) não atrapalhará sua candidatura à reeleição. "Tenho serviço prestado e o povo de Goiás conhece bem, sabe que tenho 30 anos de vida pública e nunca me meti em nenhuma 'enroscada'. Não seria agora que iria me meter nisso", d...