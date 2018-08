Política José Eliton terá 38% do tempo de TV TRE-GO oficializou nesta quinta-feira (23) o espaço de cada candidato na propaganda eleitoral na TV e rádio que começa no dia 31 de agosto

O governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, terá 38% do tempo da propaganda eleitoral, que começa no dia 31 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) oficializou hoje a distribuição do horário eleitoral e sorteou a ordem dos programas. Eliton também será o primeiro a ir ao ar. Veja abaixo o tempo de cada coligação e a ordem de apresentação do pri...