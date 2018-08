Política José Eliton participa de sabatina no POPULAR nesta quarta-feira (21) Entrevista, que será transmitida no Facebook e no site do jornal, começa às 10h15

José Eliton (PSDB) é o segundo convidado da série de sabatinas realizadas pelo jornal O POPULAR e a rádio CBN Goiânia. O tucano concede entrevista das 9h40 até as 10 horas à CBN Goiânia, nesta quarta-feira (22). No O POPULAR, a sabatina começará às 10h15 e terá duração de meia hora. A entrevista será transmitida na página do jornal no Facebook e no site do POPULA...