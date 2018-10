Um encontro inesperado aconteceu na manhã deste domingo (7) de eleições em Goiânia.

Enquanto o governador José Eliton (PSDB) acompanhava o voto da primeira-dama Fabrine Miller, no Colégio Marista, o candidato ao governo Ronaldo Caiado (DEM) chegou ao mesmo local para acompanhar os votos do vice Linconln Tejota (PROS) e o senador Wilder Morais (DEM).

Os dois candidatos ao governo de Goiás se cruzaram, mas em nenhum momento se cumprimentaram.

Antes de ir embora, Ronaldo Caiado comentou o encontro e disse que não sabia que o adversário político estaria no colégio: “A vida reserva essas coincidências”.

A ida ao local não estava na agenda do candidato do DEM. Caiado justificou dizendo que ao voltar de Nova Crixás, onde vota, decidiu acompanhar o voto do aliado, o senador Wilder Morais (DEM).

Em seguida, o ex-senador seguiu para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges onde assistiu uma missa com a família.