Política José Eliton diz que vai cobrar mais atenção após gafe em campanha de Geraldo Alckmin A campanha do presidenciável pelo PSDB tentou responsabilizar o governo federal pela paralisação de uma obra do governo de Goiás

O candidato à reeleição para o governo de Goiás, José Eliton (PSDB), rebateu críticas e afirmou que vai cobrar mais atenção da equipe do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), para evitar que aconteçam novos enganos no discurso do candidato tucano. A afirmação foi feita durante sabatina da TV Anhanguera nesta sexta-feira (14). A campanha de Alckmin tentou respon...