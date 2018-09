Política Jornal O POPULAR e Rádio CBN Goiânia promovem debate entre os candidatos a governador de Goiás O encontro terá transmissão simultânea pelo site do jornal, pela rádio no 97,1 FM, e na página dos veículos no Facebook

Na manhã de 20 de setembro, próxima quinta-feira, o jornal O POPULAR e a Rádio CBN vão promover o debate entre os principais candidatos ao governo de Goiás. Com início previsto para as 9h30, o encontro será no auditório do Grupo Jaime Câmara, e terá transmissão ao vivo nos sites e páginas do Facebook das publicações. ...