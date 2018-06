Política João Reis, pai de Cristiano Araújo, deve ser candidato a deputado federal pelo MDB Informação foi divulgada pelo pré-candidato ao governo, Daniel Vilela

O pai do cantor Cristiano Araujo, João Reis, deve ser candidato a deputado federal pelo MDB. O presidente estadual do partido e pré-candidato ao governo de Goiás, Daniel Vilela, disse que conversou com Reis e que ele está empolgado com a proposta. A informação foi confirmada pela reportagem do POPULAR com a assessoria de imprensa de Vilela. Nesta semana, Reis postou...